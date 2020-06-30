Ушла из жизни заведующая музеем театра "Aстана Опера" 

Коллектив ГТОБ "Астана Опера" выражает соболезнования родным и близким Апризы Хусаиновой.

Театр понес невосполнимую потерю: на 69 году жизни после непродолжительной болезни скончалась заведующая музеем театра "Aстана Опера" Заслуженный работник культуры РК, член Президиума МО "Expo&Women" Априза Хусаинова, сообщает zakon.kz.

Коллектив театра навсегда запомнит ее профессиональные достижения и тот неоценимый вклад, который она внесла в создание музея "Астана Опера".

В нем Априза Хусаинова собрала материалы и личные вещи выдающихся деятелей театрального искусства страны. Благодаря ей музей театра пополнился историческим инструментом – пианино, принадлежавшим семье Канабека и Куляш Байсеитовых, которое было перевезено из Алматы в Нур-Султан в багажном отделении поезда "Мәңгілік Ел".

Априза Хусаинова провела немало прекрасных выставок в театре, и одной из самых запоминающихся можно считать "Летопись сцены". Благодаря ее труду на выставке экспонировались исторические театральные костюмы и фотоархивные материалы о выдающихся артистах и деятелях оперы и балета Казахстана: Гарифоллы Курмангалиева, Розы Баглановой, Ермека Серкебаева, Азербайжана Мамбетова, Еркегали Рахмадиева, Розы Жамановой, Сары Кушербаевой и многих других.

Заведующая музеем "Астана Опера" Хусаинова Априза всегда говорила, что в нашей жизни проходит все, но в костюмах, предметах быта, рабочих инструментах артистов осталась память. Они хранят энергетику прошлых времен. Не будь этих артистов, не было бы у нас такой богатой культуры.

Она была инициатором и организатором городских, республиканских и международных мероприятий по развитию культуры и искусства нашей страны, возрождению кочевых традиций казахского народа.

Жизнь Апризы Хусаиновой – филолога по образованию – была насыщена разными событиями. Свой трудовой стаж она начинала учителем Целиноградского района, затем в разные годы была комсомольским работником обкома ЛКСМ Казахстана, заведующей отделом Советского райкома партии г. Целинограда, г. Акмолы, заместителем начальника управления культуры г. Акмолы, директором Русского драматического театра им. М.Горького (Нур-Султан), создателем и директором Музейно-мемориального комплекса жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР". Априза Хусаиновна очень много сил вложила в создание этого музея, чтобы мы знали и помнили о трагических страницах истории. И в конце своего профессионального пути она была заведующей музеем театра "Астана Опера".

Ее труд отмечен знаком "Мәдениет қайраткері", юбилейными медалями, Почетной грамотой и Благодарственными письмами Президента РК, акима г. Нур-Султана.

Коллектив ГТОБ "Астана Опера" выражает соболезнования родным и близким Апризы Хусаиновой.

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