Как казахстанцам защитить свои права в сфере оплаты комуслуг

Казахстан имеет достаточно широкий диапазон сфер естественных монополий в большей мере из-за советского прошлого.

Защита прав потребителей - это комплекс мер, принимаемых государственными органами и общественными организациями, в целях обеспечения охраны прав и интересов потребителей. В Казахстане права потребителей охраняются во всех областях человеческой деятельности соответствующими государственными и иными организациями, передает zakon.kz.

Не секрет, что в сфере естественных монополий защита прав потребителей является основным направлением работы Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК. Исторически сложилось, что Комитет ранее включал в себя полномочия по защите прав потребителей и отвечал за политику в этой области в целом.

Госорган, регулирующий деятельность субъектов естественных монополий, защищает потребителей регулируемых услуг от произвола монополистических компаний. Казахстан имеет достаточно широкий диапазон сфер естественных монополий в большей мере из-за советского прошлого. Инфраструктура субъектов естественных монополий зачастую не имеет экономически и технически целесообразных к применению аналогов.

Особенность сферы естественных монополий определяет потребителя регулируемых услуг не только как сторону услугополучателя, потребляющего товар, но и намеревающегося получать регулируемые услуги.

Уполномоченным органом в настоящее время, в целях защиты интересов потребителей, принимаются к рассмотрению обращения в отношении незаконных действий субъектов естественных монополий, связанных с отказом в заключении договоров, отказом в выдаче технических условий, и требовании выполнения потребителем необоснованных условий, - рассказали в КРЕМ МНЭ РК.

При этом, важным моментом возникновения отношений в сфере естественных монополий является выражение воли потребителя, оформленное в обращение (заявление), а также полученное субъектом естественных монополий.

За 2019 год уполномоченным органом рассмотрено более 852 обращений потребителей, связанных с отказом в заключении договоров, навязывании необоснованных условий, а также невыдачи технических условий. Из них 217 обращений обжалованы субъектами естественных монополий в вышестоящих организациях и судебных органах, - сообщили в КРЕМ МНЭ РК.

Важным направлением работы уполномоченного органа в области защиты прав потребителей, также является обеспечение публичности процесса государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий.

Так, Закон "О естественных монополиях" 2019 года в отличии от ранее действовавшего закона представляет дополнительные механизмы общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий.

К примеру, Закон обязывает субъекта естественных монополий не позднее 1 августа и 1 мая проводить отчеты по итогам полугодия и года об исполнении утвержденной тарифной сметы и утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъекта. Кроме того, Закон обязывает субъекта проводить отчет перед потребителями и заинтересованными лицами в форме публичных слушаний.

В целом работа по обеспечению прозрачности и открытости государственного регулирования позволило создать новые инструменты общественного контроля, как информационная база "Монополист", полугодовые отчеты, публичные слушания с конкретным регламентом, совет по тарифной политике, рабочие группы по рассмотрению заявок субъектов, итд.

Необходимо также отметить и обязанности потребителей, предусмотренные Законом о естественных монополиях. Так, потребители обязаны своевременно и в полном объеме оплачивать регулируемые услуги по утвержденным тарифам, а также обеспечить доступ представителя субъекта к прибору учета. Обязаны также потребители иметь приборы учета, а также своевременно и в полном объеме оплачивать приобретение и установку прибора учета. Ряд таких обязанностей в части приборов учета, в первую очередь также направлены на обеспечение защиты интересов потребителей и обеспечение прозрачности деятельности субъектов. Вторым блоком обязанностей можно отметить заключение типовых договоров, утвержденных уполномоченным органом, а также выполнение технических требований, установленных субъектом естественной монополий.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что важным вопросом защиты прав потребителей в сфере естественных монополий в первую очередь является соблюдение законодательства как субъектами естественных монополий, так и потребителями.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!