Наркокурьер случайно принес кокаин прямо в руки полицейским

Его также подозревает в хранении конопли.

Наркокурьер в английском городе Хайтон, графство Мерисайд, случайно принес крупную партию кокаина в дом, который в этот момент обыскивали полицейские, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Около девяти утра полицейские обыскивали дом подозреваемого в совершении преступления. В этот момент к жителю дома неожиданно прибыл посетитель и передал ему посылку - упаковку детских игрушек, завернутую в бумагу с изображением детской пожарной машины. На упаковке говорилось, что это игрушка для детей в возрасте от двух лет.

Внутри игрушек полицейские нашли восемь килограммов кокаина, стоимость которого, в зависимости от чистоты вещества, может достигать 600 тысяч фунтов (299,7 млн тенге).

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 42-летнего жителя дома по подозрению в импорте наркотиков в Великобританию. Его же подозревают в хранении конопли.

Инспектор полиции Мерисайда Йон Кут призвал жителей графства сотрудничать с правоохранительными органами и сообщать о подозрительной активности, связанной с наркотиками.

Мы примем меры, чтобы убрать с улиц этих людей и их наркотики, - сказал он.

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