Зачем нужны предельные тарифы на электричество, если их периодически повышают

Электроэнергия – социальный товар.

Энергопроизводящие компании не получают "чистую" прибыль от продажи энергии. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал директор департамента развития электроэнергетики МЭ РК Айдос Дарибаев, сообщает корреспондент zakon.kz

По его словам, энергопроизводящие предприятия перестали получать "чистую" прибыль после введения предельных тарифов в 2019 года. И именно тогда, необходимость модернизировать предприятия стала основной причиной увеличения этого "предельного тарифа"

С 2016 по 2018 года энергопроизводящие производства для модернизации и реконструкции основного фонда оборудования (выделили – от авт.) порядка 210 млрд тенге. Это дало энергетической отрасли возможность более 200 мВт мощности для Единой энергетической системы Казахстана. При этом, "чистая" прибыль была возможна только в пределах данного периода, который я сказал 2016 – 2018 годы. А с 2019 года в рамках введения рынка мощности тариф был условно разделен на 2 составляющие: сам тариф на электроэнергию и плата за мощность, - сообщил он.

Дарибаев отметил, что в момент, когда министерство энергетики "пересматривало тарифы для энергопроизводящих предприятий прибыль была обнулена и составляла на уровне затрат на производство электрической энергии". А потому все средства для модернизации и реконструкции были привлечены в рамках рынка мощности.

На вопрос журналиста "зачем устанавливать предельные тарифы (планировалось, что тариф будет увеличиваться раз в 7 лет), если они увеличиваются ежегодно? Представитель Минэнерго ответил, такой тариф нужен "для сдерживания цены и необоснованного роста тарифов. Электроэнергия – социальный товар, и необоснованный рост влияет на экономику страны и на населения".

Справочно:

Предельный тариф впервые был установлен 20 декабря 2018 года, и вводился с 1 января 2019 года. Но уже 1 октября производители энергии просили пересмотреть тариф, и с 1 октября 2019 года это было сделано. Третье увеличение тарифов произойдет с 1 июля

Напомним, в 2017 году стоимость 100 кВт/ч на 1-м уровне достигала 1206 тг. для граждан без электроплит и 1182 для тех, кто электроплиты использует.

Эксперты констатировали увеличение тарифа на 7,4% и 12,1% соответственно.

К 1 апреля 2018 года стоимость электроэнергии, по данным Finprom.kz для потребителей первого уровня, использующих электроплиты, составила 1216 тенге за 100 кВт/ч. Рост с начала года тогда составлял 6,2%.

В октябре 2019 года в Костанае стоимость 100 кВт/ч в Костанае на 1-м уровне была – 1488 тенге. В Актау стоимость электроэнергии достигала 1729 тенге за 100 кВт/ч.

К январю 2020-го года в среднем по стране электроэнергия стала стоить - 1146 тг за 100 кВт⋅ч для населения, не использующего электроплиты, и 1129 тг за 100 кВт⋅ч — для использующего. Для 2-го и 3-го уровней рост за месяц составил 0,6%, до 1482 и 1483 тг за 100 кВт⋅ч и до 1828 и 1829 тг за 100 кВт⋅ч соответственно.

При этом, уровень зависит от величины потребления электроэнергии. Чем больше вы потребляете, тем больше платите.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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