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Токаев подписал закон о правовой взаимопомощи с Ираном

Соглашение позволит обеспечить полноценную правовую защиту интересов граждан Казахстана, находящихся на территории Ирана.

Фото : Акорда30 июня 2020, 18:16

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Cоглашение направлено на развитие правового сотрудничества Казахстана с Ираном, урегулирование и оказание правовой помощи по гражданским делам, создание эффективного двустороннего механизма защиты прав и интересов физических и юридических лиц обоих государств.


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