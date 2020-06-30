Токаев подписал закон о правовой взаимопомощи с Ираном
Соглашение позволит обеспечить полноценную правовую защиту интересов граждан Казахстана, находящихся на территории Ирана.
Фото : Акорда30 июня 2020, 18:16
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Cоглашение направлено на развитие правового сотрудничества Казахстана с Ираном, урегулирование и оказание правовой помощи по гражданским делам, создание эффективного двустороннего механизма защиты прав и интересов физических и юридических лиц обоих государств.
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