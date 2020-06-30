Пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем - Лукашенко

Лукашенко и Путин открыли мемориал советскому солдату во Ржеве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер России Владимир Путин приняли участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату, передает zakon.kz.

Согласно информации сайта президента Беларуси, главы государств пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны, возложили цветы к подножию мемориала и почтили память павших героев минутой молчания.

Война - это всегда кровь, ужас и смерть. В этой нечеловеческой, жестокой реальности бывают рубежи, противостояние на которых оплачено неимоверной ценой. Ржев - именно такое место, потому что за ним была столица нашей Родины и вся наша великая страна. Здесь горела земля, плавился камень и крошилась броня, но не сдавался советский солдат. Шел врукопашную в жестокой схватке с врагом, когда заканчивались патроны. Истекал кровью на снегу в лютый мороз. Умирал, но стоял насмерть, - сказал Лукашенко на церемонии.

Он отметил, что подо Ржевом полегли сотни тысяч героев, и для каждого из них это была последняя пядь его родной земли.

Сегодня мы открываем памятник воинам, среди которых были представители всех народов Советского Союза. Мы отдаем им сыновний долг, долг святой памяти. Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии. Как только мы забудем дорогу к этим святым местам - мы обязательно будем воевать. В этом смысл наших деяний в эти светлые праздники, - заявил президент Беларуси.

Лукашенко убежден, что мемориал Советскому солдату подо Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Беларусью, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов.

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