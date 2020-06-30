Бабушка встретилась со своим внуком после 40 лет поисков

Все это время за ней ухаживала другая семья.

94-летняя бабушка, пропавшая без вести, воссоединилась со своим внуком после 40 лет жизни в другой семье, которая нашла ее блуждающей по шоссе. Об этом пишет Daily Mail, передает zakon.kz.

Панчу Бай, страдающая проблемами с памятью, пропала в 1979 году после того, как покинула свой дом в Махараштре на западе Индии.

Она не могла вспомнить дорогу назад и шла глядят глаза. Мужчина по имени Нур Мохаммад нашел уставшую Панчу, бродившую по шоссе и отвел в свой дом. За ней ухаживали и заботились как о своем родственнике.

На протяжении многих лет семья Мохаммеда пыталась узнать о прошлом Панчу, но из-за языкового барьера и проблем с памятью, они не могли узнать точное название ее деревни.

Мы расспрашивали ее о своем доме, все что она могла сказать, это Ханджум Нагар. Мы пытались выяснить, где находится это место, однако никто не мог нам помочь, - рассказал Мохаммед.

Так продолжалось до 2020 года, когда во время карантина ее снова не спросили о месте проживания. На этот раз она назвала другую локацию - Параспур. Члены семьи проверили локацию в Google Maps и нашли эту деревню.

Через некоторое время с ними связались родственники женщины, которые опознали ее. К сожалению, ее сын умер три года назад. За бабушкой приехал 43-летний внук. Ее отвезли домой 17 июня.

Не могу выразить, как я счастлив. Я был совсем маленьким мальчиком, когда она пропала. Все эти годы отец искал ее. Я благодарен семье Мохаммедов за то, что помогли вернуть ее, а также за то, что присматривали за ней и не переставали искать ее родных, - сказал внук Панчур.

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