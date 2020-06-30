Ученый рассказал, как решить конфликт между Китаем и Индией

Все страны должны взять на себя ответственность за защиту региона.

Китай и Индия могли бы разрешить свой пограничный конфликт в Гималаях, превратив все спорные районы в природный заповедник. Так считает профессор Университета Дели Махарадж Пандит, передает zakon.kz со ссылкой на South China Morning Post.

По его словам, обе страны строят дороги и другую инфраструктуру, которая уничтожает флору и фауну в Гималайском горном массиве.

Ученый привел в пример китайско-пакистанский экономический коридор.

По мнению аналитиков, именно строительство инфраструктуры на границе привели к "раздражению" обеих сторон и способствовали нынешнему конфликту на границе.

По мнению Махараджа Пандита , ни одна из сторон не хотела войны, и возможность создания заповедников в Гималаях следует рассматривать как возможное дипломатическое решение пограничных конфликтов.

Регион Гималаев является домом для исчезающих животных, таких как снежный барс, и простирается на 2410 км через несколько стран, включая Китай, Индию, Пакистан, Непал и Бутан.

Видение ученого о большом природном заповеднике потребует сотрудничества всех этих стран.

Я хочу начать дискуссию обо всем горном районе Гималаев - Трансгималайские и Хенгдуанские горы в Китае и горные хребты Индо-бирманского региона. Эти три наиболее критические глобальные горячие точки имеют огромное биоразнообразие, - сказал Пандит.

По его словам, милитаризация, землепользование, разрушение и фрагментация среды обитания в Гималаях может привести к вымиранию нескольких видов с небольшой популяции.

Дипломатия - единственная надежда на их выживание. Легко представить себе, какое воздействие может оказать военная инфраструктура в экологически уязвимых районах, - сказал Пандит.

Спутниковые снимки подтверждают, что китайские войска возвели здания на индийской стороне долины реки Галван. По мере эскалации напряженности обе стороны направили тысячи военнослужащих к границе.

По мнению ученого высокогорные районы должны быть избавлены от вмешательства человека. Он отметил, что геополитические интересы меркнут по сравнению с экологической важностью Гималаев - реки этого региона снабжают водой более миллиарда человек.

Ученый заявил, что все страны должны взять на себя ответственность за защиту региона.

Мы должны напомнить лидерам этих шести или семи стран, а также тем, кто живет за пределами, что мы будем жить до тех пор, пока живы Гималаи, - сказал он.

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