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Смертную казнь отменили в Белоруссии впервые за долгое время

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь.

Фото : Pixabay30 июня 2020, 19:39

Верховный суд Белоруссии впервые за долгое время отменил смертный приговор, помилованным оказался фигурант уголовного дела об убийстве двух пенсионеров, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее суд в Белоруссии приговорил к смертной казни жителя Слуцкого района, 29-летнего Виктора Скрундика, за убийство двух пенсионеров и покушение на жизнь третьего. Скрундику было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса республики. Еще два мужчины 25 и 33 лет в рамках этого же дела были приговорены к 22 и 18 годам колонии усиленного режима соответственно.

Верховный суд Беларуси отменил смертный приговор. Такого не было очень давно, - говорится в сообщении правозащитного центра "Весна".

На сайте "Весны" также уточняется, коллегия Верховного суда по криминальным делам во вторник озвучила решение, которым удовлетворила апелляционную жалобу и отменила Скрундику смертный приговор.

В пресс-службе Верховного суда Белоруссии эту информацию подтвердили. Там отметили, что приговор Минского областного суда от 6 марта текущего года "отменен с направлением уголовного дела на новое судебное рассмотрение".

Преступления были совершены в январе 2019 года в Минской области и были раскрыты после того, как на 84-летнюю жительницу Копыльского района было совершено разбойное нападение, а соседи вызвали милицию. Фигурантам дела было предъявлено обвинение в убийствах, совершенных с особой жестокостью, разбойных нападениях, поджогах домов с целью скрыть следы преступлений, а также кражах.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос о ее отмене выносился на общенациональный референдум. За сохранение исключительной меры наказания тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ряд международных организаций и правозащитники призывают официальный Минск отказаться от смертной казни или ввести на нее мораторий.


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