Смертную казнь отменили в Белоруссии впервые за долгое время

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь.

Верховный суд Белоруссии впервые за долгое время отменил смертный приговор, помилованным оказался фигурант уголовного дела об убийстве двух пенсионеров, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее суд в Белоруссии приговорил к смертной казни жителя Слуцкого района, 29-летнего Виктора Скрундика, за убийство двух пенсионеров и покушение на жизнь третьего. Скрундику было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса республики. Еще два мужчины 25 и 33 лет в рамках этого же дела были приговорены к 22 и 18 годам колонии усиленного режима соответственно.

Верховный суд Беларуси отменил смертный приговор. Такого не было очень давно, - говорится в сообщении правозащитного центра "Весна".

На сайте "Весны" также уточняется, коллегия Верховного суда по криминальным делам во вторник озвучила решение, которым удовлетворила апелляционную жалобу и отменила Скрундику смертный приговор.

В пресс-службе Верховного суда Белоруссии эту информацию подтвердили. Там отметили, что приговор Минского областного суда от 6 марта текущего года "отменен с направлением уголовного дела на новое судебное рассмотрение".

Преступления были совершены в январе 2019 года в Минской области и были раскрыты после того, как на 84-летнюю жительницу Копыльского района было совершено разбойное нападение, а соседи вызвали милицию. Фигурантам дела было предъявлено обвинение в убийствах, совершенных с особой жестокостью, разбойных нападениях, поджогах домов с целью скрыть следы преступлений, а также кражах.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос о ее отмене выносился на общенациональный референдум. За сохранение исключительной меры наказания тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ряд международных организаций и правозащитники призывают официальный Минск отказаться от смертной казни или ввести на нее мораторий.

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