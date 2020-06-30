Boeing потерял контракт с Норвегией на $10,6 млрд
Норвежский авиапеервозчик разорвал контракт с американской компанией о поставке 97 самолетов.
Фото : Simon Dawson/Bloomberg30 июня 2020, 19:41
Авиаоператор Norwegian Air разорвал сделки с Boeing на $10,6 млрд, передает zakon.kz со ссылкой на Bloomberg.
Авиакомпания Norwegian Air сообщила американской корпорации Boeing о разрыве соглашения о покупке 97 самолетов на сумму в 10,6 млрд долларов. В рамках контракта Norwegian Air должна была получить 92 самолета Boeing 737 Max, пять самолетов Boeing 787 Dreamliner и услуги по их обслуживанию, - значится в сообщении.
Отмечается, что авиакомпания, проводит реструктуризацию после отмены рейсов в связи с пандемией коронавируса, также подала судебный иск о возврате денег, заплаченных за непоставленные самолеты.
Кроме того, Norwegian Air хочет получить от Boeing компенсацию за прекращение полетов самолетов семейства Max после катастрофы самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5030009-accad7937b9a084efc1a51796586ec02
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...