Boeing потерял контракт с Норвегией на $10,6 млрд

Норвежский авиапеервозчик разорвал контракт с американской компанией о поставке 97 самолетов.

Авиаоператор Norwegian Air разорвал сделки с Boeing на $10,6 млрд, передает zakon.kz со ссылкой на Bloomberg.

Авиакомпания Norwegian Air сообщила американской корпорации Boeing о разрыве соглашения о покупке 97 самолетов на сумму в 10,6 млрд долларов. В рамках контракта Norwegian Air должна была получить 92 самолета Boeing 737 Max, пять самолетов Boeing 787 Dreamliner и услуги по их обслуживанию, - значится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания, проводит реструктуризацию после отмены рейсов в связи с пандемией коронавируса, также подала судебный иск о возврате денег, заплаченных за непоставленные самолеты.

Кроме того, Norwegian Air хочет получить от Boeing компенсацию за прекращение полетов самолетов семейства Max после катастрофы самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе.

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