Кадыров выступил за избрание Путина пожизненным президентом
А также призвал голосовать за поправки в Конституцию.
Фото : chechnya.gov.ru30 июня 2020, 20:02
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех жителей проголосовать за поправки в Конституцию, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Я всегда говорил: мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим, - заявил Кадыров.
Он отметил, что такой как сегодняшняя Чеченская Республика "никогда у нас в истории не было".
Мы сегодня живем в правовом государстве Российская Федерация, мы граждане этой великой страны, наш чеченский язык — государственный язык, религия у нас на первом месте, для всех мусульман открыты двери мечетей, медресе, - подчеркнул Кадыров.
Я еще раз призываю вас, мои дорогие браться, сестры, друзья, товарищи, мой дорогой народ чеченский, мы же служим ради вас. Если мы вас устраиваем, тогда не ленитесь, выходите на выборы и проголосуйте, - заключил глава Чечни.
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