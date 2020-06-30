Adidas и Ford бойкотируют Facebook

Крупнейшие мировые корпорации решили в июле бойкотировать Facebook и Instagram из-за публикаций, которые содержат ненависть, насилие и расизм.

Автогигант Ford, корпорация Adidas и ее дочерняя Reebok, а также другие фирмы приостанавливают рекламу и отказываются от ее размещения в крупнейшей социальной сети мира Facebook и в Instagram, передает zakon.kz со ссылкой на CNBC.

Компании пока что собираются бойкотировать соцсети до конца июля. При этом они проведут оценку своего присутствия на данных платформах.

К прекращению размещать рекламу в Facebook в июле призвали Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, Антидиффамационная лига США (ADL) и некоторые другие организации.

Правозащитники таким образом предлагают выразить протест из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом".

Бойкот уже поддержали Hewlett-Packard (HP), Clorox, Denny's, North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks.

По данным агентства Bloomberg, из-за бойкота рекламы в социальных сетях глава корпорации Facebook Марк Цукерберг потерял около 7,2 миллиарда долларов.

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