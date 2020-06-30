Достойная оценка волонтеров Восточного Казахстана

Более 44 тысяч нуждающихся семей в Восточно-Казахстанской области получили единовременную помощь в размере 50 тысяч тенге.

В Восточно-Казахстанской области состоялась торжественная церемония вручения благодарственных писем от Председателя партии "Nur Otan", Первого Президента Республики Казахстан, Елбасы Нурсултана Назарбаева волонтерам, принимавших активное участие в оказании социальной помощи нуждающимся землякам в период пандемии COVID-19. Награды вручил председатель Восточно-Казахстанского областного филиала партии "Nur Otan", аким области Даниал Ахметов, передает zakon.kz.

Волонтеры региона приняли активное участие в акции "Біз біргеміз", инициированной председателем партии "Nur Otan", Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Без выходных выполняли поставленные задачи, бескорыстно работали, когда в нашей стране было объявлено чрезвычайное положение.

Вы – настоящие патриоты, будущее страны. Я рад, что в нашем регионе много активной молодежи, которая готова всегда прийти на помощь, - сказал Даниал Ахметов.

В рамках акции "Біз Біргеміз" более 520 волонтеров молодежного крыла "Jas Otan" организовали доставку благотворительной помощи (продуктовые корзины) 25 тысячам социально-уязвимым категориям граждан: одиноко проживающим пенсионерам, лицам с ограниченными возможностями, малообеспеченным и многодетным семьям.

Также, продуктовые наборы получили 123 ветерана Великой Отечественной войны и 16 189 тружеников тыла.

Важно отметить, что в рамках акции "Біз біргеміз" из республиканского общественного фонда "Birgemiz", созданного по инициативе Елбасы, более 44 тысяч нуждающихся семей в Восточно-Казахстанской области получили единовременную помощь в размере 50 тысяч тенге.

Волонтеры, активисты партии "Nur Otan", предприниматели и все неравнодушные восточноказахстанцы продолжают помогать нуждающимся, и участвуют в сборе средств в виде продуктов питания и предметов первой необходимости. На постоянной основе ведут работу по своевременному выявлению семей, попавших в трудную жизненную ситуацию и принятию мер по оказанию необходимой помощи.

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