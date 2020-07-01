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Дожди с грозами, шквал и град ожидают казахстанцев 1 июля

Лишь на западе и юго-западе РК сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на севере – туман.

Фото : zakon.kz.1 июля 2020, 06:03

Южный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части республики – местами пройдут дожди с грозами, шквал, возможен град, сообщает zakon.kz.

Лишь на западе и юго-западе РК сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на севере – туман,- говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области местами шквал, град, в Мангистауской области с пыльной бурей, В Актюбинской области местами – град.

В Туркестанской, на большей части Кызылординской, Жамбылской, местами Алматинской, Карагандинской, на юге Актюбинской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 25°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 26°, облачно.

Прогноз погоды на 1 июля.


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