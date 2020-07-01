Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Россия усиливает контроль на границах из-за вспышки вируса в Казахстане

О появлении "иного злого штамма вируса" в Казахстане речи не идет, отметили вирусологи.

Фото : РБК1 июля 2020, 07:32

Опрошенные РБК российские вирусологии считают, что вспышка эпидемии в Казахстане не представляет опасности для России, сообщает zakon.kz.

Ранее в Казахстане были зафиксированы новые вспышки коронавирусной инфекции, в связи с чем власти призвали вернуться к карантинным мерам. По данным Всемирной организации здравоохранения, новая волна распространения вируса в Казахстане началась после минимума 8 июня, когда число заразившихся за день составляло 165 человек. К 19 июня было выявлено 474 случая заболевания за день, а пик пришелся на 27 июня (596 случаев).

Никто не застрахован от того, что вирус вернется. Пока нет вакцины и коллективного иммунитета, придется реализовывать стратегию "три Т": трафик - закрытие границ, тестинг - максимально широкое тестирование для раннего выявления, в том числе бессимптомных носителей, и трейсинг - отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения. Эту стратегию мы научились реализовывать, поэтому должны отреагировать на вспышку в Казахстане, - сообщила директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович

Как пояснил РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альберт Альтштейн, о появлении "иного злого штамма вируса" в Казахстане речи не идет.

У нас по стране количество заболевших значительно больше, чем в этом государстве. Вспышки вируса в Казахстане никак не отразятся на эпидемической обстановке в России, но мы можем только приветствовать у них ужесточение карантинных мер, - сообщил он.

С тем, что России не стоит опасаться развития ситуации с коронавирусом в Казахстане, согласен доктор медицинских наук, вирусолог Николай Малышев.

Там вводят карантинные меры, наши эпидемиологические службы об этом предупреждены, в связи с чем усиливают контроль на границах, несмотря даже на то, что уже сейчас передвижение между странами ограничено. Те, кто приезжает в Россию, оказываются под наблюдением, - отметил эксперт.




Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты