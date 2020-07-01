85-летний жених и 96-летняя невеста зарегистрировали брак в Алматы

До официального заключения брака пара дружила 35 лет.

Удивительная пара зарегистрировала свой брак в Алматы. Жених и невеста – в преклонном возрасте, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Журналисты телеканала стали свидетелями создания союза 85-летнего жениха и 96-летней невесты. Из-за карантина брак заключили не в зале торжеств, а через окошко ЗАГСа.

История их любви началась в 1985 году. Сначала это была просто дружба. Елена Ивановна, долго проработавшая в оперном театре, вышла на пенсию. Не смогла сидеть дома и снова пошла трудиться. На станции техников Андрей Михайлович учил мальчишек вбивать гвозди, мастерить самолеты и конструировать космические корабли.

Стала работать на станции юных техников. Вот там мы познакомились с Андреем Михайловичем. Дружили 35 лет, - рассказала Елена Ештокина.

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