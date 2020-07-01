За сутки в Казахстане выявили 489 симптомных и 1115 бессимптомных больных КВИ

Всего коронавирусом в стране заразились 41 065 человек.

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 489 случаев заражения коронавирусной инфекцией с проявлением симптомов (прирост за сутки +2,5%), сообщает zakon.kz.

Больше всего новых случаев в Алматы (86, +2,2%), Нур-Султане (56, +1,4%), Восточно-Казахстанской области (52, +6,5%) и Карагандинской области (50, +2,2%).

Нет ни одного региона, где за сутки не выявили новых случаев заражения.

Всего коронавирусом в стране заразились 22 308 человек, уже выздоровели 13 008 заболевших, умерли 188.

За прошедшие сутки выявили 1115 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции. Всего в Казахстане 18 757 бессимптомных случаев. Их выделили в отдельную категорию с 3 июня и теперь не учитывают в общей статистике.

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