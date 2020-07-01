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Ученые обнаружили вредное свойство парного коровьего молока

В сыром коровьем молоке может содержаться огромное количество генов, устойчивых к антимикробным препаратам.

Фото : kotofeev1 июля 2020, 08:46

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, что в непастеризованном, сыром коровьем молоке может содержаться огромное количество генов, устойчивых к антимикробным препаратам, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Исследователи выяснили, что бактерии, в которых содержатся эти гены, могут переносить их на другие бактерии, тем самым потенциально распространяя устойчивость в случае употребления молока комнатной температуры, - сообщил журнал MedicalXpress.

Непастеризованное или сырое молоко часто рекламируют под лозунгом "здоровых бактерий", которые присутствуют в таком напитке. Специалисты же считают, что это не так. В ходе исследования ученые не обнаружили большого количества полезных бактерий в образцах такого молока. Кроме того, если оставить такое молоко при комнатной температуре, оно создает значительно больше генов, устойчивых к антимикробным препаратам, чем пастеризованное молоко.

Исследователи указали на то, что ежегодно в США около 3 млн человек приобретают устойчивую к антибиотикам инфекцию, а более 35 тыс. человек умирают.

Если вы хотите продолжать пить непастеризованное молоко, храните его в холодильнике, чтобы свести к минимуму риск развития в нем бактерий с устойчивыми к антибиотикам генами, - предупредили специалисты.

Всего ученые проанализировали более 2 тыс. различных образцов молока из пяти штатов, включая сырое молоко и молоко, пастеризованное различными способами. Было установлено, что в сыром молоке больше всего распространялось антибиотикорезистентных микробов при комнатной температуре


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