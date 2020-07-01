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Кинолог предупредил о смертельной опасности жары для собак

В знойную погоду важно соблюдать ряд простых правил, которые могут спасти жизнь вашему питомцу.

Фото : hvost.news1 июля 2020, 08:58

Основатель кинологического центра "Школа Орлова" Виталий Орлов предупредил об опасности жаркой погоды для собак, сообщает zakon.kz со ссылкой на Федеральное агентство новостей.

Орлов рассказал, что процессы теплообмена у собак отличаются от человеческих, поэтому в знойную погоду важно соблюдать ряд простых правил, которые могут спасти жизнь вашему питомцу. Первое из них гласит, что пса ни в коем случае нельзя оставлять в автомобиле.

Если вы передвигаетесь с собаками в автомобиле, первое, о чем нужно помнить - нельзя оставлять собаку одну в машине. Летальный исход возможен буквально через 10 минут. То есть вы доехали до места и выходите вместе с собакой, - рассказал специалист.


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