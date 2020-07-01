Кинолог предупредил о смертельной опасности жары для собак

В знойную погоду важно соблюдать ряд простых правил, которые могут спасти жизнь вашему питомцу.

Основатель кинологического центра "Школа Орлова" Виталий Орлов предупредил об опасности жаркой погоды для собак, сообщает zakon.kz со ссылкой на Федеральное агентство новостей.

Орлов рассказал, что процессы теплообмена у собак отличаются от человеческих, поэтому в знойную погоду важно соблюдать ряд простых правил, которые могут спасти жизнь вашему питомцу. Первое из них гласит, что пса ни в коем случае нельзя оставлять в автомобиле.

Если вы передвигаетесь с собаками в автомобиле, первое, о чем нужно помнить - нельзя оставлять собаку одну в машине. Летальный исход возможен буквально через 10 минут. То есть вы доехали до места и выходите вместе с собакой, - рассказал специалист.

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