Уклонение от уплаты налогов на 188 млн тенге выявили в ВКО
Ведется следствие.
Фото : zakon.kz1 июля 2020, 09:31
Уклонение от уплаты налогов на сумму 188 млн тенге выявили в ВКО, сообщает zakon.kz.
Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечен факт уклонения от уплаты налогов ТОО в период с 2015 - 2018 г. г. на сумму 188 млн. тенге путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах, причинившем особо крупный ущерб государству, - сообщили в КФМ МФ РК.
По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по ст.245 ч.3 УК РК, ведется следствие.
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