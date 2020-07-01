Журналистку ограбили в прямом эфире

Грабитель скрылся с места преступления.

Репортера бразильского филиала CNN ограбили в Сан-Паулу в прямом эфире, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Бруна Маседо находилась у моста, чтобы рассказал о повышении уровня воды в реке, вызванном сильными дождями. Она разговаривала с ведущим новостей, когда на мосте на заднем плане появился мужчина. Позже он подошел к журналистке, вытащил нож и потребовал отдать мобильный телефон.

Девушка протянула ему один из двух своих телефонов и вышла из кадра.

Грабитель скрылся с места преступления. Девушка не пострадала.

Невозможно было понять, что происходило тогда. Он угрожал ей, и она очень испугалась. Сейчас с ней все хорошо, бездомный не нанес ей травм, - рассказал ведущий программы.

Журналистка собирается выдвинуть обвинения против нападавшего.

Это не первый подобный случай. В 2015 году репортер южноафриканской телекомпании был в прямом эфире около больницы в Йоханнесбурге. К нему подошла толпа мужчин. Во время трансляции было слышно, как репортер кричал: "нас грабят!".

Мужчина рассказал, что они украли его мобильный телефон, а у одного из нападавших был пистолет.

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