На Тенгизе заявили о временной приостановке определенных работ
Производственная деятельность ТШО по-прежнему осуществляется без перебоев.
Фото : angi.ru1 июля 2020, 09:51
ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) подтверждает, что распространяемый в социальных сетях приказ "Об объявлении простоя" является действительным и распространяется на работников ТШО, сообщает zakon.kz.
Об этом изданию "Лада" сообщили в пресс-службе компании.
В рамках противодействия глобальной пандемии COVID-19 ТШО временно приостановил некоторые некритичные проекты.
Работники ТШО, задействованные на временно приостановленных проектах, будут получать заработную плату согласно условиям коллективного договора и в соответствии с требованиями трудового законодательства РК. На сегодняшний день данный приказ затрагивает около восьми процентов от общей штатной численности ТОО "Тенгизшевройл", - рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, в настоящее время производственная деятельность ТШО по-прежнему осуществляется без перебоев.
Показатель хода выполнения проекта ПБР-ПУУД составляет 77 процентов, и мы предпринимаем действия, направленные на безопасное выполнение основных работ "критического пути" реализации проекта. Хотелось бы ещё раз напомнить, что нашими основными приоритетами являются защита здоровья и безопасности нашего персонала, - отметили в ТШО.
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