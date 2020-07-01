3000 резервных провизорных коек развернут в Павлодарской области

Также создан Оперативный штаб для координации мер против COVID-19.

Довести число провизорных коек до 2500 и создать еще 3000 резервных поручил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Эти и другие вопросы, связанные с текущей эпидемиологической ситуацией, обсудили на онлайн-совещании под председательством главы региона, сообщает zakon.kz.

За минувшую неделю число провизорных коек в области выросло в 2,4 раза и достигло 1852. На сегодня они заполнены на 94,2 процента. Абылкаир Скаков поставил задачу довести количество койко-мест для провизорных пациентов до 2500 и дополнительно создать резерв в 3000 коек. Для этих целей будут задействовать ресурсы медицинского центра "Евразия" в Аксу, санатория "Мойылды" и др. Кроме того, круглосуточный приемно-сортировочный стационар планируется развернуть на базе Дворца спорта "Баянтау" в Павлодаре.

С расширением провизорных стационаров актуальным становится вопрос их обеспеченности медицинскими кадрами. В стационарах всех типов на сегодня в области работают 1193 медика (+213 за минувшую неделю), в том числе 763 – в провизорных (+274). Аким области поручил руководству управления здравоохранения рассмотреть варианты привлечения студентов-медиков, волонтеров, ветеранов здравоохранения и внести конкретные предложения в самое ближайшее время.

Для своевременного и полного обеспечения медицинских организаций лекарствами и.о. руководителя УЗО, помимо должного взаимодействия с компанией "СК-Фармация", поручено наладить сотрудничество с фармацевтическими компаниями и дистрибьюторами путем заключения меморандумов.

Абылкаир Скаков подчеркнул важность эффективных коммуникаций между медицинскими службами и жителями региона. По словам акима, необходим единый call-центр, например, на базе контакт-центра 109, штат которого можно временно усилить медицинскими работниками.

Жители должны получать понятную, полную и достоверную информацию по одному звонку, - отметил глава региона.

Кроме того, он поручил качественно отслеживать состояние пациентов, проходящих лечение на дому. Врачам необходимо регулярно связываться с ними посредством видеосвязи, наблюдать и консультировать так, чтобы ни один пациент не остался без внимания медиков.

Для незамедлительного разрешения вопросов, возникающих в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в области, создан Оперативный штаб для координации мер против COVID-19. Его возглавил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, обозначивший пять ключевых направлений работы штаба: 1) деятельность провизорных стационаров, 2) работа станции скорой помощи и call-центра, 3) работа объектов ПМСП, 4) вопросы обеспеченности медицинскими кадрами и 5) вопросы обеспеченности медикаментами. За каждым направлением закреплен ответственный координатор, который будет постоянно отслеживать ситуацию в своей сфере и оперативно вносить предложения для разрешения тех или иных проблем.

Поручаю ежедневно отслеживать ситуацию по каждому направлению и незамедлительно поднимать вопросы и вносить предложения по их решению, независимо от дня недели и времени суток. Я на связи 24/7. Времени на бюрократические процедуры нет! – обратился к руководству УЗО, ДККБТУ и главным врачам Абылкаир Скаков.

На базе пресс-службы акима области создан пресс-центр штаба, который займется организацией ежедневных брифингов.

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