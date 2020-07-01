Месси и Суарес ответили Роналду новым имиджем

Игроки подстриглись перед матчем.

Звезды мирового футбола порой специально, а в иной раз случайно устраивают флешмобы. Не успел португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" показать новую прическу, как ему "прилетела" ответка от Лионеля Месси из "Барселоны", передает zakon.kz.

На матч 33-го тура Ла Лиги против мадридского "Атлетико" Месси вышел с новой прический. Звездный аргентинец убрал волосы под ноль с боков и оставил свисающую челку.

Примечательно, что аргентинец сходил к парикмахеру прямо в день матча - еще накануне Месси был на тренировке "Барселоны" заросшим.

К слову, вместе с Лионелем у парикмахера побывал его одноклубник Луис Суарес. Уругваец лишился волос с боков, парикмахер сделал ему переход от висков к верху головы.

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