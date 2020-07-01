Волонтер из Алматы пригласила Токаева посетить Иле-Алатауский нацпарк

На территории нацпарка в безопасности должны быть как природа, так и сам человек.

Волонтеры Алматы, занимающиеся вопросами охраны окружающей среды, направили письмо на имя Президента Казахстана, с просьбой поддержать проект, направленный на развитие экологического туризма в Национальном парке Иле-Алатау, сообщает zakon.kz.

Как я и обещала на общественном совете при нац.парке Иле-Алатау. Мы отправили открытое письмо президенту страны. От моего имени. Чтобы что? Чтобы нам не препятствовали в деле, которым мы занимаемся. На территории нацпарка в безопасности должны быть как природа, так и сам человек. Мы вот ради этого с ребятами сейчас денно и нощно пашем, - написала волонтер Асель Исанова.

По мнению волонтера, в управлении Нацпарком назрели вопросы, требующие решения.

- Пишу Вам это письмо связи с трудностями, которые мы-туристы пытаемся преодолеть уже многие годы, а это:

* Абсолютное отсутствие культуры пребывания на территории Национального парка: .

* Отсутствие управления и высокая смертность быстрорастущего потока туристов.

* Отсутствие контрольно-спасательных пунктов в горной местности.

* Отсутствие базовой инфраструктуры в едином стиле на точках входа в парки и в местах скопления людей, - перечислила Асель Исанова.

По этой причине наша команда “Turanga group” надеется на Вашу всестороннюю поддержку проекта, в рамках которого запланировано не просто создание инфраструктуры и развитие эко туризма, а первостепенно - площадки для людей, желающих воплощать добрые дела на благо страны.

Мы планируем создать школу по пребыванию в дикой природе (“Тамыр”) и волонтерское движение. Оба этих проекта направлены на развитие здорового отношения человека к природе и его безопасного пребывания в ней. Этот проект даст нам возможность объединить усилия всех неравнодушных в заботе о родной земле и тех кто на ней живет. До встречи в Национальном парке Иле-Алатау, - написала волонтер.

Как сообщалось, в Нацпарке Иле-Алатау планируется реализовать мастер-план по развитию экологического туризма без нанесения вреда окружающей среде. Создан Общественный совет при Нацпарке, куда вошли общественники, активисты, неравнодушные граждане, ученые, эксперты и т.д. На минувшей неделе Общественный совет поддержал проект по развитию эко-туризма в Нацпарке.

Проект, в частности, предусматривает строительство бесплатных туалетов, горных тропинок для людей разных возрастов, создание службы спасателей, визит-центров с бесплатной справочной информацией, смотровых площадок и так далее. Вход в парк останется бесплатным.

Всего в проект частный инвестор планируется вложить за 4 года около 12 млрд тенге. Все 34 земельных участка предоставляются государством не в аренду, а во временное пользование, то есть выдача госакта на землю исключена. При этом данные участки входят лишь в состав тех зон нацпарка, где разрешено развитие туризма, большая часть парка останется нетронутой.

Проект полностью исключает капитальное строительство и использование бетона, все строения легкие и временные.

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