Президент Туркменистана дал садака по случаю достижения возраста пророка

Садака дан за счет авторских гонораров за книги президента.

29 июня президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову исполнилось 63 года, сообщает zakon.kz.

В этот день в Геоктепинской мечети Бердымухамедов "дал садака по случаю достижения возраста пророка" и побеседовал со старейшинами.

Садака дан за счет авторских гонораров за книги президента. Геоктепинской мечети от имени главы государства подарен автомобиль.

Вечером в Ашхабаде состоялся посвященный дню рождения праздничный концерт. Как отмечает издание ТДХ, "подарком для зрителей стал музыкальный букет из песен, созданных на стихотворения президента".

По видеосвязи из Ташкента к зрителям обратился министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, который накануне получил от президента звание "Заслуженный артист Туркменистана". Онлайн он вместе с народной артисткой Туркменистана Д.Рахмановой исполнил лирическую песню.

Завершила концерт песня "Мечта" ("Arzuw"), на слова и музыку Гурбангулы Бердымухамедова и его внука Керима, которую исполнили все участники мероприятия.

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