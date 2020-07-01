Таксист сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП в Темиртау

Уже через несколько часов он был задержан полицейскими.

В Темиртау полицейскими задержан водитель такси, который сбил насмерть мужчину и скрылся с места ДТП, сообщает zakon.kz.

Сообщение о ДТП со смертельным исходом в Темиртау было размещено в социальной сети instagram в паблике temirtau_karaganda_online.

По комментариям очевидцев таксист местной таксофирмы "Арман" 95-го года рождения, в районе гостиничного комплекса "Спутник" сбил мужчину и скрылся, пострадавший скончался на месте. Позднее благодаря камерам видеонаблюдения, удалось установить личность водителя. Он задержан, ведется следствие, – написал автор поста.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области данную информацию подтвердили, уточнив некоторые детали произошедшего.

Как сообщили в ведомстве, 1 июля 2020 года в 00.35 часов на телефон 102 УП города Темиртау поступило сообщения о том, что неизвестный водитель на автомашине неустановленной марки, двигаясь со стороны ул. Мичурина в сторону пр. Республики совершил наезд на пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице. Сотрудники полиции установили личность потерпевшего. Им оказалось 46-летний житель города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий с целью установления и задержания водителя, совершившего ДТП, сотрудники батальона патрульной полиции УП г.Темиртау во дворе одного из домов пр. Республики заметили автомашину марки Daewoo Nexia с признаками ДТП. Полицейские установили и задержали 27-летнего водитель данной автомашины, который признался в совершении наезда на пешехода. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

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