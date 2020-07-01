Подпольный медкабинет оборудовала на съемной квартире жительница Алматы

По словам соседей, в нем ежедневно принимали до 50 человек.

В съемной квартире Алатауского района Алматы на протяжении почти года нелегально работает процедурный медицинский кабинет. В акимат и санитарную службу района о "теневиках" в белых халатах сообщили соседи, которые начали беспокоиться за себя и своих близких, так как возле их подъезда ежедневно выстраиваются огромные очереди. Вместе с сотрудниками проверяющих госструктур, в "домашнем" медцентре побывали журналисты Almaty.tv, сообщает zakon.kz.

Требование проверяющих открыть двери - сотрудницы медкабинета пытались проигнорировать. Однако железную дверь пришлось распахнуть, хотя бы для того, чтобы выпустить пациентов.

И вот что увидели ревизоры: одну из комнат двухкомнатной квартиры переоборудовали в процедурный кабинет. Здесь установили 4 медицинские кушетки. Две из них были заняты пациентами. А несколько человек уже ждали своей очереди во дворе дома. По словам соседей, здесь ежедневно принимали до 50 человек.

Вот что говорят пациенты:

- Бұл жерде қанадай процедура аласыз?

- Система аламын, укол аламын. Калада карайтын ещкымым жок. Калада участковый карамаймыз дедi.

В процедурном кабинете работали две медсестры. Кстати, одна из них оказалась гражданкой Узбекистана, девушка призналась, что разрешения на работу в нашей стране она не имеет. Она сообщила, что хозяйка процедурного кабинета Людмила Николаевна была в курсе, но работать с пациентами разрешила.

Меня просто золовка попросила сегодня поработать. Народу много очень, не успевает она. А так, я училась на медсестру в Узбекистане. Да, и Людмила Николаевна сказала, что я могу работать, - говорит Гульсара Бегымкулова.

В соседней комнате живет сама хозяйка минимедцентра - Людмила Николаевна. Но пока ее не было, жилище яро защищала ее родственница, и даже угрожала расправой нашей съемочной группе.

- Уходите, я сказала!

- Выйдем, выйдем сейчас.

- Выходите, пока кипятком не плесканула в вашу камеру!

Между тем, мнение соседей разделилось. Кто-то был против того, чтобы кабинет продолжал работать. А кто-то считает, что без него жителям этого района вообще негде будет ставить систему и делать уколы.

Вот что говорят опрошенные журналистами жители района:

- В свое время она нам оказывала помощь. Но сейчас с такой ситуацией, хождение через парадную дверь невозможно. У нас у всех дети, внуки. У меня у внука бронхиальная астма, я не хочу, чтобы он заразился еще коронавирусом.

- Вот этот Алгабас обслуживает только она одна. Она очень опытная и она без направления врачей вообще не принимает.

Мы отреагировали по сигналу соседей. Многие из них беспокоятся за свое здоровье и здоровье своих близких. В очереди за процедурами здесь во дворе собирается очень много людей. Некоторые с температурой и кашлем. Тем более, в кабинете не соблюдаются санитарные нормы. Это очень опасно, как для самих пациентов, так и для жителей этого подъезда, - говорит Сауле Акан, заместитель руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Алатауского района.

Между тем, сама виновница происходящего Людмила Николаевна Шумилина призналась, что квартиру арендует, а процедурный кабинет открыла около года назад, и все это время работала без лицензии.

- Я их всех знаю здесь 7 лет. И мне не стыдно! Да, я хочу официально сделать. Но пока мне хозяйка вход с пятого числа не сделает, мне официально не дают открыться. А я помогаю людям за копейки, - говорит Людмила Шумилина.

Деятельность процедурного кабинета, непосредственно, они переделали вот эту квартиру на процедурный кабинет. После проверки всех документов, будем принимать решение, - заявил Мурат Аширбеков, советник координатора акима Алатауского района.

В районном акимате также сообщили что пока деятельность медпункта приостановят. Но если предпринимательница оформит все необходимые документы, можно будет работать официально.

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