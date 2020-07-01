Проблем с поставками градусников не было — Бюрабекова
Что касается обеспечения стационаров, то лекарственные средства, которые необходимы для лечения больных с КВИ, поставляются единым дистрибьютором.
Фото : moscow-airports1 июля 2020, 11:57
Проблем с поставками градусников и противовирусных препаратов в стацинонарах не было, сообщила на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает корреспондент zakon.kz.
В целом проблем с поставками градусников не было, — сообщила Бюрабекова.
Что касается обеспечения стационаров, то, по ее словам, лекарственные средства, которые необходимы для лечения больных с КВИ, поставляются единым дистрибьютором.
В настоящее время противовирусные препараты есть в стационарах. Что касается медицинских изделий, мы предоставим дополнительную информацию по наличию градусников, — добавила вице-министр.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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