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Проблем с поставками градусников не было — Бюрабекова

Что касается обеспечения стационаров, то лекарственные средства, которые необходимы для лечения больных с КВИ, поставляются единым дистрибьютором.

Фото : moscow-airports1 июля 2020, 11:57

Проблем с поставками градусников и противовирусных препаратов в стацинонарах не было, сообщила на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает корреспондент zakon.kz.

В целом проблем с поставками градусников не было, — сообщила Бюрабекова.

Что касается обеспечения стационаров, то, по ее словам, лекарственные средства, которые необходимы для лечения больных с КВИ, поставляются единым дистрибьютором.

В настоящее время противовирусные препараты есть в стационарах. Что касается медицинских изделий, мы предоставим дополнительную информацию по наличию градусников, — добавила вице-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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