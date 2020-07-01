В США спрогнозировали до 100 тысяч заражений COVID-19 в день

На сегодня число новых случаев заболевания, регистрируемых каждый день, опережает апрельские значения.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что страна не полностью контролирует коронавирус и предупредил, что таким образом количество зараженных может вырасти до 100 тысяч человек в день, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

Сейчас у нас 40 с лишним тысяч зараженных в день. Я не удивлюсь, если эта цифра поднимется до 100 тысяч. Поэтому я очень обеспокоен, - сказал он.

На сегодня число новых случаев заболевания, регистрируемых каждый день, опережает апрельские значения. Тогда сильно пострадал штат Вашингтон и некоторые другие районы, в особенности Нью-Йорк.

По данным инфекциониста, около 50% всех новых случаев приходится на четыре штата: Флориду, Калифорнию, Техас и Аризону. Также, по его словам, население некоторых штатов, "перешивших шторм", игнорирует меры социальной дистанции и ношение масок.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в стране зарегистрировано более 2,6 миллиона случаев заболевания COVID-19, а число погибших превысило 127 000 человек.

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