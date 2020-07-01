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Диего Марадона может возглавить сборную Испании

Все станет известно в августе, когда пройдут выборы президента Испанской Королевской футбольной федерации.

Фото : Twitter1 июля 2020, 12:19

Кандидат в президенты федерации футбола Испании Антонио Торрес договорился о новом наставнике для национальной команды, передает zakon.kz.

Как сообщает Infobae, Антонио Торрес договорился с представителями Диего Марадоны о возможном контракте на 2 года. 59-летняя легенда аргентинского футбола Марадона может возглавить сборную Испании, если Торрес станет новым президентом федерации футбола Испании. Сообщается, что основной задачей Марадоны станет выход в финал ЧМ-2022.

Выборы президента Bспанской Королевской футбольной федерации состоятся в августе.

В данный момент Марадона возглавляет аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима», а наставником сборной Испании с лета 2018 года является Луис Энрике, при котором команда вышла в финал Евро-2020, который пройдет в 2021 году.


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