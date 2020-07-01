Аптекам напомнили об ответственности за незаконное завышение цен

Повышение цен выше предельной цены является нарушением.

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова рассказала, какие меры предусмотрены для борьбы с постоянным завышением цен на лекарственные препараты, передает корреспондент zakon.kz.

Министерство наделено компетенцией по регулированию цен. Во время формирования предельных цен на оптово-розничную реализацию у нас есть четкий критерий и количество маржи тоже регулируется. Поэтому то, что продается в аптеках, цены проходят тщательную экспертизу, - заверила Бюрабекова.

Поэтому, по ее словам, повышение цен выше предельной цены является нарушением и за это предусмотрен административный штраф.

На вопрос по поводу того, что аптеки не закупают более дешевые аналоги, стараясь продать более дорогие, она ответила, что "ассортимент присутствует от более дешевого, до самого дорогого".

Касательно ассортимента мы стараемся вести переговоры с розничным сектором, так как у нас цены уже зарегистрированы на более, чем 6 тысяч наименований, чтобы ассортимент присутствовал от более дешевого, до самого дорогого, - заключила вице-министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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