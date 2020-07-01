Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Аптекам напомнили об ответственности за незаконное завышение цен

Повышение цен выше предельной цены является нарушением.

Фото : 24.kz1 июля 2020, 12:29

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова рассказала, какие меры предусмотрены для борьбы с постоянным завышением цен на лекарственные препараты, передает корреспондент zakon.kz.

Министерство наделено компетенцией по регулированию цен. Во время формирования предельных цен на оптово-розничную реализацию у нас есть четкий критерий и количество маржи тоже регулируется. Поэтому то, что продается в аптеках, цены проходят тщательную экспертизу, - заверила Бюрабекова.

Поэтому, по ее словам, повышение цен выше предельной цены является нарушением и за это предусмотрен административный штраф.

На вопрос по поводу того, что аптеки не закупают более дешевые аналоги, стараясь продать более дорогие, она ответила, что "ассортимент присутствует от более дешевого, до самого дорогого".

Касательно ассортимента мы стараемся вести переговоры с розничным сектором, так как у нас цены уже зарегистрированы на более, чем 6 тысяч наименований, чтобы ассортимент присутствовал от более дешевого, до самого дорогого, - заключила вице-министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты