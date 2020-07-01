На поддержку "болашаковцев" в период пандемии выделено более 280 млн тенге

В частности, стипендия в размере 66,4 млн тенге выплачена 84 cтипендиатам, завершившим обучение, но вынужденно оставшимся в странах обучения из-за закрытия границ.

28 марта 2020 года были внесены изменения в нормы расходов, типовых договоров на обучение и прохождение стажировки по международной стипендии "Болашак". Тем самым государство оказало поддержку стипендиатам программы в период пандемии СOVID-19, передает zakon.kz.

В частности, стипендия в размере 66,4 млн тенге выплачена 84 cтипендиатам, завершившим обучение, но вынужденно оставшимся в странах обучения из-за закрытия границ и приостановления авиа-сообщений. Из них на сегодняшний день 45 человек вернулось в Казахстан, а оставшиеся 39 человек планируют вернуться в ближайшее время, - сообщили в Центре международных программ.

Как отмечается, 147 стипендиатов, вернувшихся в Казахстан в период пандемии СOVID-19, продолжают обучение в дистанционном формате в Казахстане. Им выплачена стипендия в размере 192,8 млн тенге и оплачен авиаперелет из страны обучения в Казахстан в размере 20,5 млн тенге.

Вместе с тем в Центре отметили, что в целом в период пандемии коронавирусной инфекции расходы были оптимизированы.

Как известно, в связи с пандемией с марта зарубежные вузы, в которых обучаются стипендиаты программы "Болашак", переведены на дистанционный формат обучения.

В целях экономии бюджетных средств Центром международных программ проведены переговоры с вузами по снижению оплаты за обучение стипендиатов. В результате, 343 стипендиатам, обучающимся в 25 учебных заведениях, снижена оплата обучения в размере от 10% до 50%. Экономия бюджетных средств составила 325,1 млн тенге, - говорится в сообщении.

По информации Центра, работа в данном направлении продолжается. Ведутся переговоры с другими вузами с целью получения различных преференций для стипендиатов программы "Болашак", в том числе и сокращение расходов на их обучение в период пандемии CoV-19.

В настоящее время за рубежом находятся 592 стипендиата программы "Болашак".

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