В Алматы требуется дополнительный медперсонал для борьбы с коронавирусом
Пандемия приняла затяжной характер.
Фото : inform.kz1 июля 2020, 12:40
В настоящий момент требуются врачи, средний и младший медицинский персонал для работы в инфекционных и провизорных стационарах, специалисты для работы в лабораториях, волонтеры. Об этом сообщил глава УОЗ города Алматы Камалжан Надыров на своей странице в Facebook, сообщает zakon.kz.
Вот уже четвертый месяц мои коллеги, находясь на передовой ведут круглосуточную борьбу с пандемией. Несмотря на предпринимаемые усилия, ситуация требует от нас мобилизации дополнительных сил, организации дополнительных стационаров, усиления службы ПМСП, - написал Надыров.
В связи с чем существует необходимость в формировании дополнительного кадрового состава для обеспечения текущей и будущей потребности в медперсонале.
В настоящий момент требуются врачи, средний и младший медицинский персонал для работы в инфекционных и провизорных стационарах, специалисты для работы в лабораториях, волонтеры. Мы призываем медицинских работников помочь в борьбе против пандемии, - написал он.
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