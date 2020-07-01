Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев поблагодарил Россию за гумпомощь

Выражаю признательность высшему руководству России, написал он.

Фото : Акорда1 июля 2020, 13:34

Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил правительство России за гуманитарную помощь для борьбы против коронавируса, передает zakon.kz.

Российское правительство приняло решение предоставить гуманитарную помощь Казахстану для борьбы против пандемии коронавируса. Выражаю признательность высшему руководству России за своевременное направление медпрепаратов и лекарств, - написал он в Twitter.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты