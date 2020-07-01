Токаев поблагодарил Россию за гумпомощь
Выражаю признательность высшему руководству России, написал он.
Фото : Акорда1 июля 2020, 13:34
Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил правительство России за гуманитарную помощь для борьбы против коронавируса, передает zakon.kz.
Российское правительство приняло решение предоставить гуманитарную помощь Казахстану для борьбы против пандемии коронавируса. Выражаю признательность высшему руководству России за своевременное направление медпрепаратов и лекарств, - написал он в Twitter.
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