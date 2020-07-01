Facebook заблокировала сотни аккаунтов правых радикалов

Речь идет о страницах участников крайне правого движения boogaloo.

Facebook заблокировала сотни аккаунтов американских праворадикалов из-за пропаганды насилия, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Речь идет о страницах участников крайне правого движения boogaloo. Учетные записи использовались для распространения пропаганды насилия в отношении гражданских лиц, чиновников, правительственных учреждений и полицейских.

Было заблокировано свыше 300 аккаунтов в Facebook и Instagram. Также компания заблокировала около 500 аккаунтов, не связанных с Boogaloo, но которые также нарушили правила соцсетей.

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