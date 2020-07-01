Майк Тайсон вышел на прогулку и был окружен фанатами

Отметивший накануне 54-летие Тайсон пребывал в потрясающей физической форме, объявив, что находится на пути к возвращению на ринг.

Маска для лица легендарного боксера Майка Тайсона не помешала фанатам узнать его во время прогулки по Венис-Бич. Несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса, люди принялись фотографироваться с 54-летним Тайсоном, недавно объявившим о возобновлении спортивной карьеры, передает zakon.kz

Тайсон на выходных вышел подышать свежим морским бризом в маске, но его заметили. Несмотря на постоянную угрозу коронавируса в Калифорнии, Тайсон не стеснялся стоять рядом с фанатами и фотографироваться.

The Sun приводит данные, согласно которым на сегодняшний день на западном побережье города зарегистрировано более 220 000 случаев этого вируса, и эта цифра продолжает расти. Цифры показывают, что число случаев заболевания в Калифорнии выросло более чем на 7400 в понедельник - самое большое увеличение за один день с начала отслеживания.

По сообщению TMZ, во время прогулки Тайсон стянул маску, чтобы позировать, щелкнув кулаком в воздухе. Остается неясным, почему Железный Майк был в этом районе, но он оказался без съемочной группы или его окружения.

Отметивший накануне 54-летие Тайсон пребывал в потрясающей физической форме, объявив, что находится на пути к возвращению на ринг.

Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году, но в 2020 году готов снова вступить на ринг, чтобы устроить благотворительный бой.

Он поразил поклонников недавними тренировочными видео, которые демонстрируют его стремительный темп и мощную силу.

Железный Майк сообщал, что у него было много предложений на выставочный бой, в том числе от его бывших соперников в тяжелом весе.

Эвандер Холифилд выразил желание участвовать в трилогии, несмотря на то, что во время их печально известного второго боя Тайсон укусил его за ухо.

Тайсон Фьюри также рассказал, что команда Майка Тайсона хотела потратить 500 миллионов фунтов на борьбу с Железным Майком.

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