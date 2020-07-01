В НПП "Атамекен" высказались о возможном локдауне в Казахстане

Люди не должны оставаться один на один со своей бедой.

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" прокомментировала позицию Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученную во время совещания по противодействию распространения короновирусной инфекции, и предложила ряд мер, которые необходимо предпринять, чтобы не навредить благосостоянию людей, передает zakon.kz.

В НПП "Атамекен" отметили, что приоритет № 1 - жизнь и здоровье казахстанцев

Мы готовы активно принимать участие в акции "Вместе против COVID", предложенной министром здравоохранения А. Цой. Более того, большинство субъектов бизнеса уже борется с пандемией – путем соблюдения строгих санитарных норм и правил, установленных для ресторанов, кафе, торговых центров, промышленных предприятий и т.д. Отечественные производители фармацевтической продукции и субъекты легкой промышленности вовлечены в процесс обеспечения населения масками и лекарствами, - сообщили в НПП "Атамекен".

В то же время, в случае закрытия всех предприятий, кроме поддерживающих жизнеобеспечение, казахстанцы не смогут выжить без дополнительной поддержки со стороны государства.

Со своей стороны хотели бы отметить, что в случае вынужденного простоя бизнесу (особенно МСБ) понадобится дополнительная поддержка. Если в марте у предпринимателей и наёмных работников были хоть какие-то финансовые запасы, то за время карантина они их израсходовали. Сейчас ситуация еще сложнее, и потребность оплачивать работникам, ушедшим в вынужденные отпуска, социальных выплат опять возникнет. При этом, необходимо произвести индексацию социальных выплат (42500 тенге), с учетом реальной инфляции. Кроме того, режим карантина обострит вопросы обслуживания платежей по кредитам, оплаты коммунальных услуг, арендных и налоговых платежей. Мы снова должны будем вернуться к предоставлению отсрочек и освобождению от этих выплат.

Мы также разделяем тезис Президента о том, что текущая ситуация – это по сути война. И решения по выходу из кризиса должны приниматься оперативно, - напомнили в НПП "Атамекен".

В этой связи НПП "Атамекен" предлагает:

- оперативно проработать совместно с Минздравом, IT-сообществом и причастными вопросы введения дистанционного мониторинга за соблюдением норм в местах потенциального скопления людей – ТРЦ, кинотеатрах, ресторанах и т.д. как альтернативу проверкам мониторинговых групп;

- обеспечить группы лиц из числа социально уязвимых слоёв населения – бесплатными масками;

- пересмотреть нормативные акты Минздрава, препятствующие частным организациям активно участвовать в противовирусных мероприятиях (включая онлайн-консультации, услуги скорой помощи и оказание стационарной помощи на дому);

- пересмотреть структуру услуг, оказываемых за счет Фонда медстрахования, обеспечив граждан бесплатными лекарствами по схеме лечения от COVID и тестами.

Люди не должны оставаться один на один со своей бедой!

Также в НПП "Атамекен" напомнили, что с апреля предпринимательское сообщество поднимает следующие вопросы:

- выработка санитарных норм для всех сфер бизнеса. Считаем, что в данную работу должны быть вовлечены не только санитарные врачи, но и сами предприниматели и эксперты отраслевых ассоциаций. Необходимо изучить международный опыт по адаптации санитарных норм под "новую реальность", и лучшие практики без волокиты внедрять у нас в стране;

- внедрение цифрового мониторинга за соблюдением санитарных норм для бизнеса и ведения "электронного санитарного паспорта" предприятий;

- разграничение ответственности за несоблюдение санитарных норм между бизнесом и гражданами;

компенсация (хотя бы частичная) затрат бизнеса на средства индивидуальной защиты и пр.

Необходима большая работа по внесению изменений и дополнений в существующие алгоритмы санитарных норм на основе открытого обсуждения с участием пула экспертов от общества потребителей, участников рынка и санитарных служб. Необходимо интегрировать эти алгоритмы в цифровой формат для объективного мониторинга. В итоге работа компаний и предприятий, которые злостно нарушают эпидемиологические нормы, должна ограничиваться. Они несут угрозу здоровью граждан. Остальные – добросовестные – должны иметь возможность работать, оплачивать заработную плату и налоги! У бизнеса и общества должен сформироваться принцип взаимной ответственности! Предлагаем совместными усилиями завершить эту работу до конца июля т.г. Мы ожидаем, что по введению карантина (локдауна) Правительство примет взвешенное решение исходя из санэпидобстановки и с учетом социально-экономических факторов, - отметили в НПП "Атамекен".

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