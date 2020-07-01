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Кандидат в президенты США Джо Байден будет вести кампанию онлайн

Это заявление прозвучало на фоне растущей тревоги по поводу неспособности Америки сдержать кризис, который уже унес жизни более 127 000 человек по всей стране.

Фото : gazeta.ru1 июля 2020, 15:19

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что отказался от предвыборных митингов в пользу онлайн-встреч с избирателями. Об этом пишет Global Times, передает zakon.kz.

Такой подход резко контрастирует с деятельностью Дональда Трампа, который уже успел провести несколько больших предвыборных митингов.

Байден усилил критику в отношении Трампа, заявили, что он "подвел американский народ" и капитулировал в борьбе с COVID-19.

Я намерен прислушаться к советам врача, причем речь идет не только о моем здоровье, но и о здоровье всех в стране. Это самая необычная кампания в современной истории, - сказал Байден.

Кандидат в президенты не уточнил, может ли измениться его решение, если ситуация с коронавирусом улучшится в ближайшие месяцы.

Это заявление прозвучало на фоне растущей тревоги по поводу неспособности Америки сдержать кризис, который уже унес жизни более 127 000 человек по всей стране. По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 2,6 млн зараженных коронавирусом.


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