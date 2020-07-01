Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Алматинский областной суд возобновил работу

Возобновляются дела всех категорий, находящиеся в производстве суда.

Фото : Almaty Oblystyq Soty/Facebook1 июля 2020, 16:00

Алматинский областной суд возобновил работу после карантина, передает zakon.kz.

На основании постановления главного государственного санитарного врача города Талдыкоргана и распоряжения председателя Алматинского областного суда от 29 июня 2020 года сообщаем следующее. В связи с изменением эпидемиологической ситуации по короновирусной инфекции в Алматинском областном суде снимается усиленный режим. Суд продолжит работу на основе усиленных карантинных мер, - сказано в сообщении облсуда.

Возобновляются дела всех категорий, находящиеся в производстве суда.

Лица, имеющие отношение к судебным делам, в обязательном порядке заблаговременно извещаются о времени рассмотрения судебных заседаний. Судебные заседания будут рассматриваться только дистанционно. Все документы будут приниматься только в электронном виде, - предупредили там.

Суд был закрыт с 8 июня из-за выявленного у 9 судей коронавируса.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты