Возобновляются дела всех категорий, находящиеся в производстве суда.

Алматинский областной суд возобновил работу после карантина, передает zakon.kz.

На основании постановления главного государственного санитарного врача города Талдыкоргана и распоряжения председателя Алматинского областного суда от 29 июня 2020 года сообщаем следующее. В связи с изменением эпидемиологической ситуации по короновирусной инфекции в Алматинском областном суде снимается усиленный режим. Суд продолжит работу на основе усиленных карантинных мер, - сказано в сообщении облсуда.

Возобновляются дела всех категорий, находящиеся в производстве суда.

Лица, имеющие отношение к судебным делам, в обязательном порядке заблаговременно извещаются о времени рассмотрения судебных заседаний. Судебные заседания будут рассматриваться только дистанционно. Все документы будут приниматься только в электронном виде, - предупредили там.

Суд был закрыт с 8 июня из-за выявленного у 9 судей коронавируса.

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