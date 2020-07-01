Впечатлениями о первом прыжке с парашютом поделились курсанты

Первый полет - это двести секунд в небе.

Курсанты первого курса Военного института Сил воздушной обороны совершили свой первый прыжок с парашютом, после чего поделились впечатлениями, передает zakon.kz.

Парашютные прыжки входят в обязательную программу обучения курсантов летных специальностей. Прежде чем самостоятельно шагнуть в небо, курсанты проходят теоретический курс и наземную подготовку.

В течение двух месяцев курсанты на земле изучают устройство парашюта, укладку основного и запасного куполов, их тактико-технические характеристики, правила и принципы прыжков, действия в нештатных ситуациях. После теоретического курса, который необходимо изучить в мельчайших подробностях, приступают к наземной подготовке, – пояснил начальник парашютно-десантной службы Военного института Сил воздушной обороны подполковник Сергей Кириченко.

18 первокурсников "шагнули в небо" впервые. Все, чему научились на земле, теперь пришлось применить в воздухе. Своими впечатлениями после приземления поделился курсант Алимжан Сакалов:

Преодолеть себя и отделиться от борта вертолета – непросто, особенно зная, что от земли тебя отделяет 700 метров. Но мы готовились к этому дню. Ждали его. На предпрыжковой подготовке отрабатывали каждый элемент. Учились отделяться, приземляться, правильно вести себя в небе. Прыжок длится около двухсот секунд, первые пять из которых свободное падение. Далее – автоматическое открытие купола и незабываемый полет. Несмотря на то, что это мой первый прыжок, хочется подняться в небо снова. Почувствовать, как тебя обнимает небо, - сказал он.

Ни слова о страхе или волнении, как и подобает будущим летчикам. Для того чтобы сдать экзамен и получить допуск к полетам, необходимо совершить не менее шести прыжков с парашютом в год.

Занятия проводились на учебном аэродроме "Хлебодаровка" с вертолета Ми-8. В целом за время учебы курсанты летных специальностей должны совершить более 20 прыжков и освоить алгоритм аварийного покидания вертолета.

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