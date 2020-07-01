Мужчина стрелял в женщину за попытку снять нацистский флаг

Ее обнаружили лежащей в канаве с четырьмя огнестрельными ранениями.

Житель американского штата Оклахома Александр Фистер стрелял в 26-летнюю женщину за то, что та попыталась снять с его дома флаг с нацисткой символикой. Об этом пишет ВВС, передает zakon.kz.

По словам шерифа округа Гарфилд, женщина находилась на мероприятии неподалеку. Она заметила флаг и сняла его. В этот момент 44-летний Александр Фистер выстрелил ей в спину, в тот момент, когда она убегала.

Дом Александра Фистера

Ее обнаружили лежащей в канаве с четырьмя огнестрельными ранениями. Пострадавшую забрали в больницу, мужчина находится под стражей.

Он обвиняется в нападении и нанесении ранений с применением смертоносного оружия. 9 июля он должен предстать перед судом.

Один из соседей сообщил, что эти флаги висели уже около года, в прошлом их несколько раз снимали неизвестные. Он также добавил, что иногда Александа Фистера видели в черной форме с красной повязкой со свастикой.

Другая женщина рассказала, что раньше с мужчиной не было никаких проблем, однако флаги были причиной для беспокойства.

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