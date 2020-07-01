В Алматы проходит фотовыставка "Наши герои"

Выставка продлится до 1 сентября.

Молл "Апорт" и Единый сервис по поиску врачей Topdoc.me представили уникальный фотопроект "Наши герои", посвященный – врачам. Герои выставки рассказывают о своем нелегком и важном труде, сообщает zakon.kz.

Цель нашего фотопроекта - отдать дань уважения и выразить признательность докторам — героям, которые в сегодняшние трудные времена защищают нас, рискуя своими жизнями. Мы хотим дать им возможность обратиться к нам с портретов и рассказать, почему они выбрали эту самую важную на свете профессию.

На выставке представлены фотографии 24 докторов - ведущих специалистов в своих областях: хирургии, педиатрии, эпидемиологии, травматологии, реаниматологии и других. Каждый портрет - это не просто фотография врача. Это жизнь, полная достижений и успехов, благодарных пациентов и спасенных жизней. Среди героев есть те, кто совсем недавно пришел в профессию, но уже достиг весомых результатов, а есть посвятившие всю жизнь служению людям. Один из таких - эндокринолог, доктор наук, профессор, заслуженный деятель науки Казахстана Михаил Ефимович Зельцер, имеющий 64-летний стаж работы. Несмотря на преклонный возраст, он продолжает дело всей своей жизни.

Рядом с ним фотография Ажибекова Нуржана Орынтаевича – нейрохирурга алматинской горбольницы № 4 г. Алматы, именно он оперировал пострадавших в авиакатастрофе самолета Fokker 100 в декабре 2019 года.

На счету врача-реаниматолога скорой медицинской помощи с 15-летним стажем Динары Абдукаримовны Сихимовой - тысячи спасенных жизней.

Врач-инфекционист клинической инфекционной больницы им И.С. Жекеновой г. Алматы Сая Туркистановна Уалиева - среди тех, кто принял на себя главный удар коронавирусной инфекции.

Выставка "Наши Герои" - это своеобразное обращение к обществу, к каждому из нас с целью привлечь внимание к нелегкой работе медицинских сотрудников, повысить доверие к ним и поднять престиж профессии.

Фотовыставка продлится до 1 сентября.

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