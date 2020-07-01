В Алматинской области произошло землетрясение

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

На территории Кегенского района Алматинской области произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба ДЧС Алматинской области, сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 1 июля в 16. 38 зарегистрировано землетрясение без ощутимости.

Эпицентр землетрясения расположен в 110 км на восток от Алматы, на территории Кегенского района Алматинской области, вблизи с.Жинишке, в горной местности.

Энергетический класс землетрясения 8.6. Магнитуда MPV 3.7. Координаты эпицентра 43.11° с.ш. 78.26° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет, - отметили в ведомстве.

Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, ДП, прокуратура, Казселезащита и другие организации, для уточнения обстановки на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!