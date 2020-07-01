Террористы тоже ушли в онлайн

Активизировались медийные центры, сочетающие распространение идеологии терроризма и экстремизма, вовлечение новых членов.

Пандемия коронавируса вызывает существенные изменения в террористической активности, в том числе в России и странах СНГ, рассказал руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос, повлияла ли пандемия на террористическую активность, Андрей Новиков отметил: "Несомненно, полный спектр влияния пандемии на террористическую активность будет ясен несколько позднее, но некоторые существенные выводы можно сделать уже сейчас. По мере перевода населения к режиму самоизоляции и закрытия границ между государствами уровень террористических актов несколько снизился. Причина очевидна — террористам стало заметно сложнее перемещаться как внутри отдельных государств, так и между странами, существенно усилен пограничный и санитарно-эпидемиологический контроль".

В результате, как отмечают аналитики спецслужб государств СНГ, террористические группы технологически сместили акценты своей деятельности — они ушли в онлайн. Активизировались медийные центры, сочетающие распространение идеологии терроризма и экстремизма, вовлечение новых членов.

По словам спикера, в последнем случае вербовка облегчается не только снижением уровня жизни населения в тех странах, которые и до пандемии находились в нижних строчках экономических рейтингов, но и дополнительным эффектом длительного социального стресса — религиозной радикализацией. Это серьезный вызов обществу, считает он.

"Пока государства борются за медицинскую и эпидемиологическую безопасность, ставя в качестве ключевой цели спасение жизни и здоровья своих граждан, вербовщики международных террористических группировок не просто используют и без того сложную ситуацию, привлекая новых "солдат джихада", но и распространяют призывы к максимальному распространению инфекции COVID заболевшими членами организации в общественных местах, государственных учреждениях и т.д".

Такого рода распространяемые заявления образуют самостоятельный кластер информационно-психологических угроз для населения, отметил Андрей Новиков. Соответственно, в лучшей ситуации оказываются те государства, которые располагают качественной системой санитарно-эпидемиологического контроля, технологиями выявления заболевших граждан и их своевременного лечения.

- Это совершенно новая ситуация для всего мира, - подчеркнул эксперт. - Едва ли еще совсем недавно мы могли бы так активно обсуждать взаимосвязь санитарно-эпидемиологического контроля со стратегиями борьбы с терроризмом. На первых этапах распространения пандемии практически все спецслужбы государств СНГ отметили некоторую растерянность террористических организаций в вопросах их традиционного материального обеспечения. Действительно, закрытие границ и изоляция целых регионов и городов нарушили логистические цепочки наркокоридоров и розничного распространения наркотиков, международной торговли оружием и взрывчатыми веществами.

Спецслужбы рассматривают диверсификацию проектов финансирования и материального обеспечения МТО, приходя к выводу, что и здесь наблюдается максимально возможный переход в онлайновые схемы. При этом очевидно, что через интернет можно только получить оплату, а возможности реального физического перемещения наркотиков или оружия, мягко говоря, ограничены.

По его мнению, задача спецслужб государств Содружества в этом контексте просматривается вполне отчетливо — обеспечивать плотное взаимодействие с таможенными и пограничными службами в новых условиях на предмет своевременного выявления и пресечения поставок, обеспечивающих в том числе и терроризм, а также перемещение лиц, разыскиваемых за преступления террористического характера.

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