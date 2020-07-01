Токаева ждут в Южной Корее

Ранее визит был отложен отложен из-за пандемии Covid-19.

Касым-Жомарта Токаева в этом году ждут в Южной Корее. Об этом сообщил посол Республики Корея Ку Хонг-сок на вручении верительных грамот Президенту Казахстана, передает zakon.kz.

Ранее визит был отложен отложен из-за пандемии Covid-19.

Я являюсь послом Республики Кореи в Казахстане, я приложу все усилия для того, чтобы укрепить наши стратегические партнерские отношения. Прежде всего, я сконцентрируюсь на подготовке визита президента Токаева в Корею. К сожалению, визит президента Токаева был отложен из-за пандемии Covid-19, но оба наши правительства приложат все усилия, чтобы визит состоялся в этом году, - сказал Ку Хонг-сок.

По его словам, для Кореи визит Президента Казахстана станет началом отношений на высоком уровне, которые были приостановлены из-за пандемии. Они встретят президента Токаева со всей гостеприимностью.

Наши страны приложат все усилия, чтобы усилить сотрудничество в области здравоохранения. Это очень важно в условиях текущей пандемии. Корея готова поделиться своими ноу-хау и опытом в данной отрасли, - сказал он.

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