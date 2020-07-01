Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаева ждут в Южной Корее

Ранее визит был отложен отложен из-за пандемии Covid-19.

Фото : akorda.kz1 июля 2020, 17:40

Касым-Жомарта Токаева в этом году ждут в Южной Корее. Об этом сообщил посол Республики Корея Ку Хонг-сок на вручении верительных грамот Президенту Казахстана, передает zakon.kz.

Ранее визит был отложен отложен из-за пандемии Covid-19.

Я являюсь послом Республики Кореи в Казахстане, я приложу все усилия для того, чтобы укрепить наши стратегические партнерские отношения. Прежде всего, я сконцентрируюсь на подготовке визита президента Токаева в Корею. К сожалению, визит президента Токаева был отложен из-за пандемии Covid-19, но оба наши правительства приложат все усилия, чтобы визит состоялся в этом году, - сказал Ку Хонг-сок.

По его словам, для Кореи визит Президента Казахстана станет началом отношений на высоком уровне, которые были приостановлены из-за пандемии. Они встретят президента Токаева со всей гостеприимностью.

Наши страны приложат все усилия, чтобы усилить сотрудничество в области здравоохранения. Это очень важно в условиях текущей пандемии. Корея готова поделиться своими ноу-хау и опытом в данной отрасли, - сказал он.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты