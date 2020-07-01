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США скупили почти весь мировой запас препарата от коронавируса

Количество лекарств, которые приобретут власти для больниц, на 100% покрывает прогнозируемый объем производства препарата в июле и на 90% в августе и сентябре.

Фото : pravda.com.ua1 июля 2020, 17:55

США закупили почти весь мировой запас ремдесивира, противовирусного препарата, способного ускорить выздоровление больных, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте минздрава США передает zakon.kz.

Ведомство объявило о соглашении обеспечить крупные поставки препарата ремдесивир для страны от Gilead Sciences до сентября. Это позволит американским больницам закупать препарат в нужных объемах.

Президент Трамп заключил удивительную сделку, чтобы обеспечить американцам доступ к первому разрешенному терапевтическому препарату для COVID-19. Мы хотим гарантировать, что любой американский пациент, нуждающийся в ремдесивире, сможет его получить, - заявил глава минздрава Алекс Азар.

Количество лекарств, которые приобретут власти для больниц, на 100% покрывает прогнозируемый объем производства препарата в июле и на 90% в августе и сентябре.

По подсчетам ведомства, один курс лечения обойдется максимум в 3200 долларов. Как правило, пациенты не будут платить непосредственно за препарат. Стоимость входит в медицинскую страховку.

Министерство подчеркнуло, что препарат будут доставлять сразу в больницы в соответствии с решениями властей штатов о выделении средств.

По сообщению Euronews, этот препарат является единственным, одобренным Европейским агентством лекарственных средств для лечения коронавирусных больных.

Как пишет The Guardian, европейцев беспокоит объем закупок со стороны США.

У них есть доступ к большей части поставок лекарств, так что для Европы ничего нет. Это первый одобренный препарат, и где механизм доступа? Снова мы в самом конце очереди, - рассказал старший научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл.


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