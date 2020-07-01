В регионах снижены тарифы на воду и подъездные пути, в Уральске перерасчет за тепло

По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы.

В некоторых регионах были снижены тарифы на предоставление подъездного пути и подачу воды по распределительным каналам, а в Уральске сделают перерасчет за тепло, передает zakon.kz.

Потребителям Уральска сделают перерасчет за тепло на сумму около 15 млн.тенге

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях" поставщик тепла АО "Жайыктеплоэнерго" обязан произвести перерасчет стоимости услуги по теплоснабжению за отопительный период 2019-2020 годы с учетом фактической температуры наружного воздуха.

Согласно расчетам Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области сумма возврата потребителям, не имеющим приборов учета тепла, составила 14 940 000 тенге с учетом НДС или 24,90 тенге за 1 м2 отапливаемой площади.

Возврат средств поставщиком тепла будет осуществлен при последующей оплате за услуги теплоснабжения в предстоящем отопительном сезоне отдельной строкой в квитанции "перерасчет" в зависимости от жилой площади потребителя.

В Кызылорде снижен тариф на услугу по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава.

По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ТОО "Техоснастка-Ремсервис" по итогам 2019 года, установлено не соблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

Сумма необоснованного дохода ТОО "Техоснастка-Ремсервис" на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава с учетом ставки рефинансирования составила за 2019 год 180 380 тенге.

Таким образом, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области с 1 августа т.г. вводится временный компенсирующий тариф для ТОО "Техоснастка-Ремсервис" сроком на три года в размере 1230,14 тенге за 1 вагон/км без НДС или со снижением на 38,1 % от действующего тарифа 1988,89 тенге за 1 вагон/км без НДС.

В п.Айтеке би Кызылординской области снижены тарифы на услуги по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод



По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы государственного коммунального предприятия "Казалы су сервис" по итогам 2019 года, установлено не соблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

Сумма необоснованного дохода государственного коммунального предприятия "Казалы су сервис" за 2019 год с учетом ставки рефинансирования составила на услуги по подаче воды по распределительным сетям 3 831 300 тенге, на услуги по отводу сточных вод 1 856 870 тенге.

Таким образом, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области с 1 августа т.г. вводятся временные компенсирующие тарифы государственному коммунальному предприятию "Казалы су сервис" со сроком на один год на услуги по подаче воды по распределительным сетям в размере 355,68 тенге за 1 м3 без учета НДС или со снижением на 12,18% от действующего тарифа, в том числе: для населения – 76,19 тенге за 1м3 без НДС; по отводу сточных вод в размере 135,79 тенге за 1м3 без НДС или со снижением на 13,62% от действующего тарифа, в том числе: для населения – 47,48 тенге за 1м3 без НДС.

Также, соответственно будут снижены тарифы по другим группам потребителей.

В с.Елтай Индерского района Атырауской области снижен тариф на услугу по подаче воды по распределительным сетям

По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ИП "Кисимов Н.К." по итогам 2019 года, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области установлено не соблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

Сумма необоснованного дохода ИП "Кисимов Н.К." на услугу по подаче воды по распределительным сетям с.Елтай Индерского района с учетом ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан составила за 2019 год – 8 595,13 тыс.тенге.

Таким образом, Департаментом с 1 августа т.г. вводится временный компенсирующий тариф для ИП "Кисимов Н.К." в размере 143,79 тенге/м3 без НДС или со снижением на 41,87 % от действующего тарифа.

В с.Есбол Индерского района Атырауской области снижен тариф на услугу по подаче воды по распределительным сетям

По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы КХ "Испусинов" по итогам 2019 года, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области установлено не соблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

Сумма необоснованного дохода КХ "Испусинов" на услугу по подаче воды по распределительным сетям с.Есбол Индерского района с учетом ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан составила за 2019 год – 12 689,18 тыс.тенге.

Таким образом, Департаментом с 1 августа т.г. вводится временный компенсирующий тариф для КХ "Испусинов" в размере 102,8 тенге/м3 без НДС или со снижением на 41,87 % от действующего тарифа, в том числе для населения 102,45 тенге/м3 (снижение на 48,8 % от действующего тарифа), для прочих потребителей 116,07 тенге/м3 (снижение на 48,4 % от действующего тарифа).

В с.Коктогай Индерского района Атырауской области снижен тариф на услугу по подаче воды по распределительным сетям

По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ИП "Ерлан" по итогам 2019 года, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области установлено не соблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

Сумма необоснованного дохода ИП "Ерлан" на услугу по подаче воды по распределительным сетям с.Коктогай Индерского района с учетом ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан составила за 2019 год – 5 697,52 тыс.тенге.

Таким образом, Департаментом с 1 августа т.г. вводится временный компенсирующий тариф для ИП "Ерлан" в размере 172,78 тенге/м3 без НДС или со снижением на 31,06 % от действующего тарифа.

В с.Жалгансай Махамбетского района Атырауской области снижен тариф на услугу по подаче воды по распределительным сетям

По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ИП "АИДА" по итогам 2019 года, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области установлено не соблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

Сумма необоснованного дохода ИП "АИДА" на услугу по подаче воды по распределительным сетям с.Жалгансай Махамбетского района с учетом ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан составила за 2019 год – 1 496,176 тыс.тенге.

Таким образом, Департаментом с 1 августа т.г. вводится временный компенсирующий тариф для ИП "АИДА" в размере 40,52 тенге/м3 без НДС или со снижением на 24,77 % от действующего тарифа.

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