Ученик "заложил бомбу" в доме учительницы в Павлодаре

Полицейские разыскали телефонного террориста и вместе с матерью доставили для разбирательства.

Подросток позвонил учительнице и "ради шутки" сообщил о бомбе в ее доме, передает zakon.kz.

30 июня в Центр оперативного управления поступил телефонный звонок от жительницы Павлодара. Она рассказал, что ей позвонил неизвестный и рассказал, что что в одной из квартир дома, где она живет, заложена бомба.

На место незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. Саперы осмотрели дом, взрывного устройства не обнаружили. А полицейские разыскали телефонного террориста. Им оказался 15-летний подросток. С его слов, находясь дома, он "ради шутки" позвонил своей учительнице и сообщил о бомбе.

Вместе с матерью подросток был доставлен в полицию для разбирательства. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК Республики Казахстан, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

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