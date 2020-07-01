145-килограммовый рестлер рассказал, что его изнасиловала девушка

Спортсмен добавил, что чувствовал испуг, а вся эта история заставила его отказаться от употребления алкоголя.

Известный американский рестлер Кит Ли, который в прошлом году получил титул "Прорыв года" в лиге WWE, рассказал, что был изнасилован девушкой, которая его чем-то напоила, сообщает zakon.kz.

Он написал об этом в Twitter.

Not out of spite.

Not because I want to cause anyone harm.

Not out of hate or anger.

I simply want you to know... #YouAreNotAlone

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I am #SpeakingOut pic.twitter.com/PKq2oxgIVD — Hopeful Lee (@RealKeithLee) June 23, 2020

Инцидент произошел в одном из караоке-баров Техаса в 2016 или 2017 году - более точно 35-летний спортсмен не помнит. По его словам, после того как он исполнил песню в караоке, к нему за стол подсела молодая женщина. Ли назвал их разговор очень приятным. Затем женщина предложила ему уединиться, но рестлер отказался. Ли спел еще одну песню и вернулся за стол, а девушка купила выпивку и поджидала его с двумя напитками.

По словам Ли, на следующее утро он проснулся голым в гостиничном номере. Все его личные вещи остались нетронутыми. Кит добавил, что чувствовал испуг, а вся эта история заставила его отказаться от употребления алкоголя. Спортсмен добавил, что инцидент свидетельствует о том, что жертвой может стать "любой человек".

Отметим, в 2019 году Кит Ли был удостоен в промоушене WWE награды "Прорыв года". Вес бойца составляет 145 кг.

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