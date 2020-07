145-килограммовый рестлер рассказал, что его изнасиловала девушка

Известный американский рестлер Кит Ли, который в прошлом году получил титул "Прорыв года" в лиге WWE, рассказал, что был изнасилован девушкой, которая его чем-то напоила, сообщает zakon.kz.

Он написал об этом в Twitter.

Not out of spite.

Not because I want to cause anyone harm.

Not out of hate or anger.

I simply want you to know... #YouAreNotAlone

.

I am #SpeakingOut pic.twitter.com/PKq2oxgIVD